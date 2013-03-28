В Ивано-Франковске на акцию «Вставай, Украина!» вышли более 5 тысяч людей (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, акция началась возле памятника Ивану Франко. Участники держат транспаранты: "Украине свободу! Юле свободу!", "Прикарпатье за демократию!" "Требуем справедливых зарплат!", а также национальные флаги и флаги политических сил - участниц акции.

Организаторы подавали заявку на участие в мероприятии 10 тысяч человек. Сейчас уже собралось более 5 тысяч человек.

Участники акции колонной во главе с председателем фракции «Батькивщина» Арсением Яценюком, председателем фракции «УДАР» Виталием Кличко и председателем фракции «Свобода» Олегом Тягнибоком прошли пешим шествием к Вечевому майдану, где состоится вече. В начале колонны активисты развернули большой национальный флаг.

Как сообщают в областной милиции, несмотря на большое количество участников, они не прогнозируют провокаций и надеются, что акция пройдет мирно.

Как сообщал УНИАН, 14 марта оппозиция начала акцию “Вставай, Украина!”, которая продлится два месяца.

Основное требование оппозиции - отставка Президента Виктор Януковича.

Оппозиция на этой неделе проведет акции “Вставай, Украина!” в трех городах Украины: Ивано-Франковске - в четверг, в Тернополе — в пятницу, в Черновцах — в субботу.