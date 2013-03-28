У Киевавтодора – новый начальник

Генеральным директором коммунальной корпорации «Киевавтодор» распоряжением Киевского городского головы (обязанности исполняет Галина Герега и подписывает соответствующие документы - УНИАН) назначен Петр Береговой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, П.Береговой в совершенстве знает проблемы развития транспортной инфраструктуры города, имеет большой практический опыт работы руководителя и организатора.

В КГГА отметили, что П.Береговой родился в 1964 року в с. Мотовиловка Фастовского района Киевской области. В 1983 году окончил Республиканский автотранспортный техникум. В 2003 году получил образование экономиста в Национальном транспортном университете. С 1985 года и до настоящего времени работал в системе «Киевавтодора», где прошел путь от водителя до начальника коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Дарницкого района г. Киева», которое возглавлял с 2004 года.

Как сообщал УНИАН, 26 марта председатель КГГА Александр Попов принял отставку своего первого заместителя Александра Мазурчака, который возглавлял комиссию по техногенно-экологической опасности и чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, А.Попов сообщил о решении освободить от должности начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Виталия Пшеничного.

Также председатель КГГА приказал подготовить документы и подать их в Киевсовет относительно увольнения генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Георгия Глинского.