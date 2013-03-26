Попов отправил в отставку своего зама Мазурчака из-за коллапса в Киеве

Глава КГГА Александр Попов принял отставку своего первого заместителя Александра Мазурчака, который возглавлял комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Попов озвучил сегодня вечером на заседание штаба по ликвидации последствий непогоды в столице.

Перед этим был заслушан отчет А.Мазурчака о реагировании и мероприятиях, направленых на ликвидацию снегопада в Киеве 22-23 марта. Во время своего доклада А.Мазурчак отметил, что как профессионал и как человек, который много лет работает в этой системе, и который всегда был требователен ко всем подчиненным ему людям, признает, что как руководитель комиссии по техногенно-экологической безопасности недооценил последствия, которые могли быть от этой непогоды, не организовал на должном уровне работу этой комиссии, не смог предупредить последствия, часть которых можно было бы минимизировать.

«В связи с этим я подаю прошение об отставке», - обратился А.Мазурчак к председателю КГГА. На это А.Попов отреагировал словами: «Александр Владимирович, я вас уважаю. Вы очень много сделали для того, чтобы улучшить ситуацию в городе и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Киеве в целом, но, как руководитель комиссии, вы должны были перед ситуацией отреагировать соответственно на все вызовы, которые мы к сожалению имеем сейчас. Что касается отставки, я ее принимаю».

На заседании было принято решение признать работу комиссии, которую возглавлял А.Мазурчак, неудовлетворительной и которая не соответствовала ситуации, которая сложилась. Кроме того, А.Попов сообщил о решении освободить от должности начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Виталия Пшеничного, который должен был отреагировать на непогоду вовремя, то есть до ситуации, возникшей 22-23 марта. Также определено, что теперь персональную ответственность за возможный паводок в столице будет нести директор Департамента благоустройства КГГА Сергей Садовой, в состав департамента которого входит управление по чрезвычайным ситуациям. Также глава КГГА приказал подготовить соответствующие документы и подать их в Киевсовет относительно освобождения генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Георгия Глинского за плохую работу по зачистке города от снега 22-23 марта (решение об освобождении принимает орган, который основал предприятие, в данном случае - Киевсовет).

Кроме того А.Попов дал предупреждение руководителю коммунального предприятия «Киевпастранс» Николаю Ламбуцкому: «Халатное отношение к этой ситуации, господин Ламбуцкий, это моя оценка такова. У вас есть шанс исправить ее и установить доверие, я думаю не только мое, киевлян прежде всего, тем, что мы своевременно отработаем нормальную работу транспорта уже завтра. В полном объеме».

Глава КГГА сказал, что хочет отметить самоотверженную работу водителей, а также работников внутренних дел, ГАИ, военных, которые помогали, дворников.

«Как можно допускать такие ошибки управленческие, за которые мы потом имеем такие проблемы, - подчеркнул, продолжая А.Попов.