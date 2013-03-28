Тягнибок рассказал президенту ПАСЕ о фальсификациях и полицейском государстве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», свое обращение О.Тягнибок озвучил во время встречи с президентом ПАСЕ.

При этом лидер «Свободы» напомнил, что в 2013 году Украина отмечает 80-ю годовщину Голодомора.

Кроме того, в ходе встречи О.Тягнибок проинформировал президента ПАСЕ о «попытке Банковой переписать Конституцию «под себя» с целью «узурпирования власти». Он отметил, что именно поэтому ни один из представителей оппозиции не принимает участия “в так называемой Конституционной ассамблее, поскольку оппозиционные политические силы выступают категорически против несправедливого формирования состава этого органа, подчинения ее Президенту Украины и попыток власти с ее помощью внести изменения в Конституцию относительно выборов Президента в парламенте”.

О.Тягнибок также отметил ”тотальную фальсификацию парламентских выборов 2012 года и постоянное стремление власти переписывать избирательное законодательство перед каждыми выборами”. По его словам, три оппозиционные силы – «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» – “по партийным спискам получили больше мандатов, чем Партия регионов и коммунистов. Однако за счет мажоритарных округов партии власти и ее сателлитам - коммунистам удалось сформировать большинство, потому сейчас Партия регионов снова хочет переписать избирательный закон, чтоб выборы происходили исключительно по мажоритарной системе».

Говоря о киевских выборах, лидер “Свободы” отметил, что “власть боится назначения выборов городского председателя Киева и столичного горсовета, поскольку однозначно проиграет оппозиции, так же, как это было на парламентских выборах, когда ни один провластный кандидат-мажоритарщик не выиграл в Киеве ни в одном из 13 мажоритарных округов, а сама Партия регионов заняла лишь четвертое место”. По его словам, поэтому власть “всячески стремится назначить выборы в Киеве на 2015 год, в результате чего жители столицы еще 2,5 года будут лишены права избрать городскую власть”.

О.Тягнибок также отметил, что правоохранительная система нуждается в “коренных изменениях”. По его словам, Украина “превращается в полицейское государство”, и сегодня финансирование милиции, СБУ и прокуратуры является большим, чем финансирование армии. Он подчеркнул, что нарушается законодательство со стороны правоохранительных органов в отношении граждан, в частности во время акций протеста. По его словам, “произвол достиг той грани, что представители милиции не считаются со статусом народного депутата, как это было, когда народные депутаты от «Свободы» защищали граждан возле Гостиного двора в Киеве; спецподразделения милиции били и задерживали всех подряд – журналистов, адвокатов, народных депутатов”.

“Все это ярко свидетельствует – в Украине нет правоохранительных органов, которые выполняли бы свой конституционный долг и защищали людей”, - добавил он.

Кроме того, О.Тягнибок отметил, что необходима реформа судоустройства, предусматривающая выборы судей местных судов общиной, а также право общины их отзывать.