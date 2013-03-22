Томенко говорит, что оппозиция на приставном стуле у Януковича сидеть не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отметив, что в СМИ процитированы Президент и “другие коллеги”, которые высказались относительно того, что оппозиция проигнорировала заседание Совета регионов.

“Я так же был удивлен: полдня аппарат нашего комитета беспокоили, приду ли я как председатель комитета (Комитета ВР по вопросам свободы слова и массовой информации) на заседание Совета регионов. Это неожиданная была история, что решили оппозицию и меня пригласить на заседание Совета регионов”, - сказал Н.Томенко.

Он заметил, что “никто из нас на эти заседания ходить не будет”, “потому что сидеть, когда сидят в зале Президент и Администрация Президента, губернаторы, министры и охранники Президента, а на приставном стуле в коридоре будут сидеть два оппозиционера, - это хамство, я считаю, по отношению к оппозиции и по отношению к стандартам дискуссии”.

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По словам Н.Томенко, если Президент “вызреет к цивилизованной дискуссии с оппозицией”, тогда должен состояться круглый стол с прямой трансляцией, который будет сформирован таким образом, что с одной стороны будут сидеть Президент с премьер-министром, а с другой стороны будут сидеть представители оппозиции.

“И в прямом режиме идет дискуссия о том, как решать те проблемы, которые есть в Украине”, - сказал он.

Кроме того, Н.Томенко добавил, что “ходить, чтобы в коридоре слушать Президента под надзором его охранников, его брифинги или заседания, оппозиция не собирается”.

Н.Томенко добавил, что обратился бы в Администрацию Президента, чтобы она не тратила свое время и время помощников оппозиционеров для выяснения, придет ли оппозиция послушать Президента.

Как сообщал УНИАН, 21 марта на заседании Совета регионов Президент Украины Виктор Янукович выразил сожаление, которое сегодня разорвана связь между законодательной и исполнительной ветвями власти. Он также отметил, что на заседание Совета регионов приглашались представители оппозиции, но они, к сожалению, не пришли.