Члены подготовительной группы ВР не смогли избрать главного и ушли на перерыв

В работе группы по подготовке первого заседания Верховной Рады Украины 6-го созыва объявлен получасовой перерыв, поскольку не состоялось результативное голосование относительно руководителя этой группы. Об этом в интервью журналистам сообщил представитель “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что Партия регионов предложила на должность руководителя рабочей группы представителя КПУ Адама МАРТЫНЮКА, а НУ-НС предложил своего представителя – Романа ЗВАРИЧА.

Во время голосования эти две кандидатуры получили равное количество голосов – по 15.

За кандидатуру А.МАРТЫНЮКА голосовали представители фракций КПУ, Партии регионов и представитель Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

Как сообщал УНИАН, участие в сегодняшнем заседании принимают представители всех 5 политических сил, прошедших в парламент, - БЮТ, «Наша Украина – Народная самооборона», Партии регионов, КПУ и Блока Литвина.

Таким образом, во время сегодняшнего заседания есть кворум для того, чтобы начать работу подготовительной группы.