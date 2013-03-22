Яценюк и Азаров обменялись «любезностями» в ВР

Во время Часа вопросов к правительству в сессионном зале Верховной Рады Украины произошла словесная перепалка между премьер-министром Украины Николаем Азаровым и лидером фракции “Батькивщина” Арсением Яценюком.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала на обвинение А.Яценюка в адрес правительства в том, что люди не могут выживать в Украине, потому что низкая зарплата и пенсии, Н.Азаров сказал: “У некоторых руководителей оппозиции память короткая. Я хочу спросить господина Яценюка, когда он работал председателем ВР, можно ли было прожить на пенсию 545 гривен и на минимальную заработную плату 633 гривни?”.

Позже А.Яценюк сказал, что оппозиция позаботится о том, чтобы Н.Азаров ушел на пенсию, и “мы позаботимся о вашей пенсии”. В то же время он отметил, обращаясь к Н.Азарову: “Пенсия вам не нужна, потому что то, какую коррупцию вы в правительстве развели, вы можете сами выплачивать пенсию всему народу Украины из собственных средств”.

При этом он сказал, что Н.Азарову вообще “нецелесообразно отвечать на вопросы по одной простой причине — вы ни на что не влияете в этой стране, в стране влияет только Президент Янукович, и потому оппозиция, в соответствии с законом и Конституцией, хочет увидеть в стенах Верховной Рады Украины главу Украинского государства Виктора Януковича - у нас к нему вопросы, а не к этим ребятам, которые сидят в правительстве”.