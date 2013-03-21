Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 19 марта.

В документе отмечается, что предложенный проект закона должен регулировать отношения, связанные с налогообложением определенных видов доходов. В частности, предлагается исключить из перечня облагаемого налогом дохода благотворительную помощь, которая предоставляется музыкальным и танцевальным коллективам, группам, певцам для обеспечения их участия их в музыкальных конкурсах (фестивалях), и благотворительную помощь, которая предоставляется физическим лицам-плательщикам налогов для компенсации стоимости платных услуг по лечению плательщика налога или члена его семьи.

В пояснении к законопроекту говорится, что общеизвестным является тот факт, что участие музыкального и танцевального коллектива, группы, певца в музыкальном конкурсе (фестивале) требует больших денежных расходов. Поэтому, чаще всего этим лицам для участия в таких мероприятиях определенные физические или юридические лица оказывают благотворительную помощь, но на данное время неблагоприятными остаются условия налогообложения, согласно которым такая благотворительная помощь включается в облагаемый налогом доход.

“Таким образом, на сегодняшний день существует насущная необходимость введения льгот в налогообложение благотворительной помощи с целью стимулирования развития музыкальных и танцевальных коллективов, групп, певцов на украинской земле, которые в дальнейшем на высоком уровне представят Украину в музыкальных конкурсах (фестивалях)”, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вместе с тем, отмечается дальше, нельзя обойти вниманием вопросы налогообложения благотворительной помощи на лечение. Ведь благотворительная помощь больным на лечение включается в облагаемый налогом доход, то есть вместо того, чтобы потратить средства на лечение, больные вынуждены платить налог.