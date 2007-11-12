Петевка и Криль говорят, что в глаза не видели коалиционного соглашения с БЮТ

Кандидат в народные депутаты Украины от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Василий ПЕТЕВКА заявляет, что не подписал соглашение о создании коалиции с БЮТ, поскольку не видел его.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу "Интер".

"Я документ в глаза не видел", - заявил он

"Я хотел взять, почитать. Сказано было, что это документ внутреннего пользования", - сообщил В.ПЕТЕВКА.

"Я не отказался подписывать. Но делать это буду тогда, как предусматривает это действующее законодательство", - отметил он.

Другой кандидат в депутат от НУ-НС, тоже не подписавший документ, Игорь КРИЛЬ, также подтвердил "Интеру", что ему отказали в ознакомлении с этим соглашением.

"У меня возникли очень много вопросов, и я принял решение, что я не буду подписывать никаких непонятных документов", - отметил он.

В то же время лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в интервью телеканалу выразила уверенность, что эти подписи будут стоять под соглашением в ближайшее время.

"Сомнений (относительно создания коалиции – УНИАН) нет. Есть отдельные позиции людей в "Нашей Украине". Но эти позиции, я убеждена, после их разговора с Президентом, будут сняты", - отметила она.

"Я услышала от Президента, что в ближайшие дни эти подписи будут поставлены, и что это исключительно технические проблемы, не позволяющие сегодня иметь эти подписи", - цитирует Ю.ТИМОШЕНКО “Украинская правда”.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба блока НУ-НС 1 ноября распространила информацию, что обязательство войти в состав одноименной фракции и подписать коалиционное соглашение с БЮТ подписали 69 из 72 народных депутатов, избранных по списку НУ-НС в Верховную Раду Украины шестого созыва. Не поставили свои подписи Иван ПЛЮЩ, И.КРИЛЬ и В.ПЕТЕВКА.

Позже пресс-служба блока заявила, что И.КРИЛЬ и В.ПЕТЬОВКА подпишут парафируемое соглашение о создании демократической коалиции 5 ноября.

6 ноября И.КРИЛЬ в комментарии «Газете 24 » заявил, что не намерен подписывать соглашение о создании коалиции между БЮТ и НУ-НС.