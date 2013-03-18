Милиция задержала 4 активистов под ГПУ за «невыполнение решения суда»

Как сообщал УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, сегодня, 18 марта, в 10.00 под стенами Генеральной прокуратуры собралось около 10 человек, которые пытались провести мирную акцию. Общественные активисты были в костюмах и париках клоунов. Они держали плакаты с надписями "Прекратите этот цирк".

К ним вышел работник исполнительной службы и сообщил, что, согласно постановлению Окружного административного суда города Киева от 28 февраля в 2013 г., право на мирные собрания с 1 марта по 30 апреля 2013 года на улице Резницкой и улице Гусовского в городе Киеве, а также на прилегающей территории ограничено.

Активисты не обратили внимания на объявленное решение суда и не прекратили проведения акции.

В связи с отказом выполнить решение суда четыре общественных активиста были доставлены в Печерское РУ ГУМВД Украины в городе Киеве.

Работники милиции действовали в пределах действующего законодательства и своих полномочий, отмечается в сообщении.

Эта информация внесена в единственный учет Печерского райуправления милиции.