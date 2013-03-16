Катеринчук предлагает Турчинову исключить из фракции или его, или Бондаренко

Об этом Катеринчук написал на своей странице в Facebook, сообщает Украинская правда.

"Я предложил Турчинову рассмотреть на ближайшем заседании в понедельник 18 марта вопрос об исключении из фракции или Бондаренко или меня. Кто-то должен уйти. Вот именно такие вопросы должна решать фракция", - отметил депутат.

В своем блоге на сайте "Корреспондент" Катеринчук рассказал, что 3 февраля политсовет Европейской партии предложил лидерам трех оппозиционных сил рассмотреть возможность выдвижения единым кандидатом на киевских выборах его кандидатуры в случае, если не пойдет Виталий Кличко.

"После нашего публичного обращения было немало разборок, как в самой оппозиции, так и за ее пределами. О своих намерениях баллотироваться прямо или косвенно объявили от оппозиции: Тягнибок, Виталий Кличко, Томенко, Катеринчук, Кужель и Гриценко. И кандидаты не от оппозиции: Ляшко, Попов и Порошенко", - написал политик.

По словам Катеринчука, для него стало неожиданностью заявление Арсения Яценюка после митинга в Виннице о том, что "кандидатом номер два от оппозиционных сил является Порошенко, хотя этот вопрос не обсуждался на заседании фракции ни разу".

Он также отмечает, что в интервью журналу "Фокус" Турчинов подтвердил, что фракция ведет переговоры с Порошенко.

"А мне намекают, что если я буду принимать какие-то решения самостоятельно, то я буду подвергнут санкциям партийной дисциплины. Но я не являюсь членом партии" Батькивщина ". Что касается фракционной дисциплины - это будет зависеть от того, насколько сильно я буду мешать Порошенко. Именно от этого и будут определяться санкции ", - считает Катеринчук.

"Сейчас никого так не поливают грязью соратники из фракции ОО, как меня. Например, Владимир Бондаренко, по словам которого, я не имею права что-то делать или принимать какие-то решения самостоятельно по киевской кампании. Он активно отрабатывает эту тему. Подтверждением тому является его интервью Главкому и участие в вечернем эфире 5 каналов 13 февраля ", - пишет он.

Катеринчук добавляет, что "Бондаренко не скрывает свою обиду, что он не попал в список" Батькивщины "и получил мандат в округе, где ему помогали победить, в том числе, и известные олигархи".