Катеринчук предлагает Турчинову исключить из фракции или его, или Бондаренко
Нардеп от "Батькивщины" Николай Катеринчук предложил одному из лидеров партии Александру Турчинову рассмотреть вопрос об исключении из фракции или его, или Владимира Бондаренко.
Об этом Катеринчук написал на своей странице в Facebook, сообщает Украинская правда.
"Я предложил Турчинову рассмотреть на ближайшем заседании в понедельник 18 марта вопрос об исключении из фракции или Бондаренко или меня. Кто-то должен уйти. Вот именно такие вопросы должна решать фракция", - отметил депутат.
В своем блоге на сайте "Корреспондент" Катеринчук рассказал, что 3 февраля политсовет Европейской партии предложил лидерам трех оппозиционных сил рассмотреть возможность выдвижения единым кандидатом на киевских выборах его кандидатуры в случае, если не пойдет Виталий Кличко.
"После нашего публичного обращения было немало разборок, как в самой оппозиции, так и за ее пределами. О своих намерениях баллотироваться прямо или косвенно объявили от оппозиции: Тягнибок, Виталий Кличко, Томенко, Катеринчук, Кужель и Гриценко. И кандидаты не от оппозиции: Ляшко, Попов и Порошенко", - написал политик.
По словам Катеринчука, для него стало неожиданностью заявление Арсения Яценюка после митинга в Виннице о том, что "кандидатом номер два от оппозиционных сил является Порошенко, хотя этот вопрос не обсуждался на заседании фракции ни разу".
Он также отмечает, что в интервью журналу "Фокус" Турчинов подтвердил, что фракция ведет переговоры с Порошенко.
"А мне намекают, что если я буду принимать какие-то решения самостоятельно, то я буду подвергнут санкциям партийной дисциплины. Но я не являюсь членом партии" Батькивщина ". Что касается фракционной дисциплины - это будет зависеть от того, насколько сильно я буду мешать Порошенко. Именно от этого и будут определяться санкции ", - считает Катеринчук.
"Сейчас никого так не поливают грязью соратники из фракции ОО, как меня. Например, Владимир Бондаренко, по словам которого, я не имею права что-то делать или принимать какие-то решения самостоятельно по киевской кампании. Он активно отрабатывает эту тему. Подтверждением тому является его интервью Главкому и участие в вечернем эфире 5 каналов 13 февраля ", - пишет он.
Катеринчук добавляет, что "Бондаренко не скрывает свою обиду, что он не попал в список" Батькивщины "и получил мандат в округе, где ему помогали победить, в том числе, и известные олигархи".