Винницкая ГАИ ответила оппозиции, что у нее тоже всеукраинская акция

Госавтоинспекция в Винницкой области отвергает обвинения политических партий относительно препятствования выезду местных активистов в Винницу на акцию «Вставай, Украина!».

Об этом УНИАН сказал начальник сектора профилактической работы управления Госавтоинспекции в Винницкой области подполковник милиции Владимир Мотичко.

«Еще вчера на некоторых сайтах появилась информация, что Госавтоинспекция Винницкой области препятствует доставке людей на акцию, которая должна состояться сегодня в Виннице (речь идет об акции оппозиции «Вставай, Украина!» при участии Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягнибока - УНИАН). Никаких препятствий мы не создаем. Мы стоим на страже безопасности дорожного движения и наша главная задача – у тех перевозчиков, которые перевозят людей, чтобы автобусы у них были технически исправными, чтобы были в наличии все соответствующие документы, а также не нарушались ими правила дорожного движения. Если все в порядке - мы никому ничего не запрещаем», - заявил В.Мотичко.

Он отметил, что ГАИ – это структура вне политики, и сотрудники ГАИ области, как вчера, так сегодня работают в обычном режиме.

«Ни в какие политические акции, в которые нас хотят втянуть, мы не влезаем, и нам это запрещено законом. Мы структура вне политики, но всегда, как только где-то проводится какая-то политическая акция, сразу начинаются обвинения, попытки очернить, в первую очередь ГАИ, что почему-то кто-то кого-то ущемляет. Мы работаем в обычном режиме, если политики проводят себе какие-то акции – при чем здесь Госавтоинспекция?», - сказал В.Мотичко.

Он добавил, что сейчас на дорогах Украины, в том числе и в Винницкой области, с 1 марта проходит общегосударственная профилактическая акция «Перевозчик».

Как сообщал УНИАН, 14 марта в Виннице объединенные оппозиционные силы в рамках всеукраинской акции протеста ”Вставай, Украина!” организуют протестный марш. Участие в марше возьмет лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко и лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк.

14 марта пресс-служба Винницкой областной организации ВО "Свобода" заявила, что представители правоохранительных органов и Государственной автомобильной инспекции блокируют выезд делегаций районов Винницкой области на акцию протеста “Вставай, Украина!”.

В частности, как утверждают в партии, правоохранители угрожают перевозчикам забрать лицензии в случае перевозки активистов на вече. Так, правоохранители блокируют выезд автобусов из Тульчина, Чечельника и Могилев-Подольского, отмечается в сообщении.