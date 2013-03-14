Политолог считает, что Европа устала от украинской оппозиции

Такое мнение высказал глава правления Института украинской политики Кость Бондаренко, сообщает РБК-Украина.

«По долгу службы, я много общаюсь с европейскими политиками, и все они, как один говорят, что как бы европейцы ни относились к действующей власти, украинская оппозиция для них еще хуже в плане соблюдения элементарных норм демократии, понимания парламентаризма, договороспособности», - отметил политолог.

В связи с этим, по его словам, недавнее заявление Штефана Фюле о необходимости разблокирования парламента, отражает позицию европейцев. «В этом плане заявление Фюле отражает позицию европейцев, они устали от жалоб и апелляций оппозиции, что Европа с ними. Своими словами он дал понять, что Европа готова иметь дело с Украиной нынешней, поскольку здесь легитимное правительство, Президент, парламент. И поэтому блокирование одной из веток власти не нравится европейцам. Это не несет конструктива, а лишь тормозит процессы сближения Украины и Европы», - сказал Бондаренко.

В связи с этим, по его мнению, к политическим силам, блокирующим трибуну, уже возникает ряд вопросов у собственных избирателей. «Для оппозиции это более чем важно, поскольку оппозиционный электорат преимущественно проевропейский. Если у нас будут проблемы с евроинтеграционными процессами, то к оппозиции будут вопросы у избирателей. Что для оппозиции важнее - сенсорная кнопка, Власенко или Европа? Поэтому я думаю, что оппозиция вступила в борьбу, не совсем просчитав свои шансы и возможности», - резюмировал эксперт.

Напомним, в среду Фюле, выступая в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента, отметил важность разблокирования Верховной Рады. Он подчеркнул, что парламент должен работать прозрачно и предсказуемо, следуя букве и духу своих собственных правил.