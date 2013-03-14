Высший спецсуд на месяц отложил рассмотрение кассации Ландика
Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел на 11 апреля перенес рассмотрение кассационной жалобы на приговор депутату Луганского горсовета Роману Ландику, осужденному условно за избиение в июле 2011 года фотомодели Марии Коршуновой.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял в связи с болезнью одного из адвокатов осужденного Наталии Сусликовой.
Справка УНИАН. 4 июля 2011 года ночью в одном из ресторанов в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика, депутат Луганского горсовета Р.Ландик избил М.Коршунову.
7 июля 2011 года прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.Ландика по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).
21 сентября Р.Ландика экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.
31 октября в 2011 г. стало известно, что Р.Ландик и М.Коршунова подписали мировое соглашение.
8 декабря потерпевшая подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долларов. 9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.
19 января 2012 года Ленинский районный суд Луганска приговорил Р.Ландика к трем годам лишения свободы с отсрочкой от отбывания наказания на два года. Также суд обязал Р.Ландика не выезжать за пределы местожительства без разрешения правоохранительных органов.
27 июня 2012 года Апелляционный суд Луганской области оставил в силе приговор Р.Ландику.