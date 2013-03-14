Спецслужбы США об Украине: страна катится к авторитаризму

По мнению авторов, страна движется к авторитаризму. Признаками этого называют нарушения, допущенные во время парламентских выборов 2012 года, и лишение свободы экс-премьера Юлии Тимошенко.

Доклад "Об оценке мировых угроз" представили сенату глава национальной службы разведки Джеймс Клэппер, руководитель разведслужбы Пентагона генерал Майкл Флинн и директор ЦРУ Джон Бреннан. Документ, который вчера был опубликован на сайте ЦРУ, подготовили аналитики 16 спецслужб, входящих в разведсообщество США, сообщает Коммерсант.

В докладе говорится и об Украине. По мнению авторов, страна движется к авторитаризму. Признаками этого аналитики называют парламентские выборы в октябре 2012 года, которые "были омрачены нарушениями и не достигли уровня западных стандартов, что стало шагом назад по сравнению с предыдущими выборами".

"Янукович также не делает ничего, говорящего о его намерении в ближайшее время освободить осужденного лидера оппозиции Юлию Тимошенко, что стало бы ключом к налаживанию отношений с Западом. Кажется, что правительство идет ва-банк и готовит новые обвинения для Юлии Тимошенко, которые бы оставили ее за решеткой до конца жизни. К тому же отсутствие структурных реформ вместе с шаткой финансовой ситуацией повышают возможность экономического кризиса в 2013 году",— сказано в документе.

Представители оппозиции и власти по-разному комментируют эти выводы. Члены оппозиции считают их слишком мягкими. "Украина не просто скатывается к авторитаризму, она уже является авторитарной страной, просто в США пока этого не видят. Все решения в стране единолично принимает президент, а суды и прокуратура носят сугубо декоративный характер. Страна в одном шаге от классического тоталитарного режима",— заявил Коммерсанту народный депутат Вячеслав Кириленко ("Батькивщина").

"Мы поддерживаем заявления наших зарубежных товарищей, но ждем от них не только слов, но и конкретных действий в отношении украинских чиновников, причастных к преступлениям против своего народа. Надеюсь, что наша акция "Вставай, Украина!" переломит тенденцию скатывания страны к авторитарному управлению и отстранит этот режим от власти",— поддержал коллегу народный депутат Олег Осуховский ("Свобода").

В то же время член фракции Партии регионов Вадим Колесниченко назвал доклад американских спецслужб "грязным пасквилем, которому грош цена". "США — это страна мирового авторитаризма, так что странно слышать критику именно от них. Подобные заявления являются хамством и цинизмом, поскольку к нам относятся как к третьесортной "туземной" стране. Эти деятели полагают, что президент Виктор Янукович может вмешаться в судебные дела и освободить своим решением преступницу, которая нанесла стране огромный ущерб",— отметил депутат.