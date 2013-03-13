У Кличко напомнили оппозиции, что ультиматумы, слухи и легенды - вредны

В партии "УДАР" считают, что оппозиция должна выдвинуть единого кандидата в мэры Киева, кандидата, которого будут поддерживать все оппозиционные силы и в ходе избирательной кампании, и во время его работы в столичной мэрии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

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«Оппозиционные силы должны понимать, что любая контрагитация с их стороны против единого кандидата или несоблюдение договоренностей об общей поддержке будут играть исключительно на выдвиженца от власти», - говорится в сообщении.

"Ультиматумы, слухи и легенды не добавляют доверия и взаимопонимания в отношения оппозиционных сил и не повышают доверия людей к оппозиции. Шансов на победу оппозиционного кандидата в столице прибавит честная и всесторонняя поддержка, совместные усилия всех оппозиционных сил ради победы", - подчеркнул заместитель председателя партии "УДАР" Виталий Ковальчук.