Тягнибок назвал трех вероятных кандидатов на мэра Киева от оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Тягнибок сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о будущих выборах мэра столицы и о том, ведут ли они нормальный диалог с В.Кличко, который на совместной пресс-конференции лидеров «Свободы» и фракции «Батькивщина» отсутствовал.

“Наши взаимоотношения между собой, как мы договариваемся, как согласовываем какие-то определенные действия, согласитесь, - это наши внутренние дела. Важнее всего — что мы можем предложить наружу”, - сказал он.

О.Тягнибок выразил надежду, что выборы мэра Киева все-таки состоятся 2 июня и добавил, что этот вопрос нельзя отделять от выборов депутатов горсовета.

“Мы договариваемся в комплексе: кто выставляет кандидатуру на городского голову, определенную часть мажоритарных округов должен уступить другим оппозиционным партиям”, - сказал он.

О.Тягнибок заметил, что поскольку В.Кличко уже баллотировался на должность городского головы Киева, то он имеет не только опыт, но и определенную поддержку киевлян.

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“Если брать между нас троих (А.Яценюк, О.Тягнибок, В.Кличко — УНИАН), то В.Кличко имеет больше всего шансов прийти на выборы и победить Попова”, - считает лидер ВО «Свобода».

В то же время он отметил, что не суть важно, кто именно станет единым кандидатом от оппозиции на должность Киевского городского головы, ведь все равно выигрывает, так как будет иметь “поддержку троих”.

«Логично во время наших договоренностей «право первой ночи» предложить именно Кличко», - добавил О.Тягнибок.

Он также подчеркнул, что чем дольше затягивается процесс с выбором кандидата в мэры столицы, тем меньше оппозиция имеет времени на подготовку к выборам.

“Мы уважаем позицию нашего третьего партнера Виталия Кличко. Он в настоящее время не готов дать окончательный ответ. Он сейчас между нами обещает, что это сделает как можно быстрее: будет ли это его кандидатура или он будет предлагать другую”, - сказал О.Тягнибок.

В то же время, по его мнению, если В.Кличко откажется баллотироваться, то на должность мэра Киева от оппозиции нужно предлагать кандидатуру А.Яценюка. “Говорит - не иду, тогда нужно мне предложить”, - сказал О.Тягнибок.