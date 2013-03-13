Ультиматум подействовал: переселение 14 сел депутаты сняли с повестки дня

Президиум Кременчугского райсовета снял с повестки дня сессии Кременчугского района рассмотрение вопроса об утверждении «Схемы планирования территории Кременчугского района», в которой предусмотрено строительство Белановского ГОКа и переселение жителей 14 сел.

Как передает корреспондент УНИАН, президиум райсовета большинством голосов принял решение, предложенное депутатом райсовета Анной Капустян и составленное инициативной группой, группой народных депутатов о снятии с рассмотрения спорного вопроса.

Также члены президиума согласились ввести мораторий на рассмотрение вопроса об утверждении «Схемы планирования территории Кременчугского района».

Кроме того, было принято решение создать рабочую группу, в которую вошли депутаты райсовета, народные депутаты Украины и представитель сел, чтобы изучить вопрос экологических и геологических рисков, связанных со строительством Белановского ГОКа.

Выступая на сессии депутат от партии «УДАР» Сергей Каплин сообщил, что им зарегистрирован проект постановления о создании временной следственной комиссии Верховной Рады по поводу расследования фактов нарушений законодательства при предоставлении разрешений и отводе земельных участков для строительства Белановского ГОКа, возможной угрозы национальной безопасности, в частности, экологической и социально-экономической сферам, нарушении конституционных прав граждан, которое может возникнуть вследствие такого строительства.

«Создание ВСК является крайне важным, ведь ситуация с отводом земельных участков для строительства Белановского ГОКа на территории Кременчугского района Полтавской области районными властями может привести к уничтожению 14 сел района. По мнению кременчугских ученых, строительство Белановского ГОКа приведет к гибели реки Псел, и может вызвать необратимые изменения ландшафтов, почв и водных запасов региона. Общественность предполагает, что отвод земель лоббирует народный депутат Жеваго с целью расширения своей горнорудной империи за счет полтавских черноземов », - отметил С. Каплин.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Кременчуге около 250 протестующих начали пикетировать Кременчугскую райгосадминистрацию, выступая против строительства Белановского ГОКа.

В 10 утра митингующие во главе с тремя народными депутатами Украины Сергеем Каплиным («УДАР»), «свободовцами» Юрием Бубликом и Олегом Сиротюком ворвались в сессионный зал.

На сессии депутат О. Сиротюк поставил ультиматум - или вопрос будет снят с рассмотрения, или сессия не состоится.

Напомним, против строительства Белановского ГОКа выступает и предприятие «Укртатнафта». По данным их представителей, в результате строительства Белановского ГОКа у «Укртатнафты» возникнут свои проблемы – проектировщики предупреждают, что из-за взрывных работ на ГОКе может быть поврежден и не сможет функционировать пруд-отстойник «Укртатнафты», а в этом случае работа предприятия будет либо осложнена, либо полностью парализована.

13 февраля депутаты райсовета также планировали рассмотрение данного вопроса, однако услышав мнение населения, единогласно проголосовали за снятие вопроса с рассмотрения и отправили на доработку.