В Кременчуге люди во главе с нардепами ворвались на сессию райсовета

В Кременчуге (Полтавская обл.) митингующие против строительства Белановского горно-обогатительного комбината ворвались на сессию райсовета и выдвинули ультиматум.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие во главе с тремя народными депутатами Украины Сергеем Каплиным («УДАР»), «свободовцами» Юрием Бубликом и Олегом Сиротюком ворвались в зал, где проходит сессия райсовета, на которой рассматривается вопрос об утверждении «Схемы планирования территории Кременчугского района», в которой предусмотрено строительство Белановского ГОКа и переселение 14 сел.

На сессии депутат О. Сиротюк поставил ультиматум - или вопрос будет снят с рассмотрения, или сессия не состоится. В данный момент сессионный зал переполнен - люди стоят с плакатами.

В Кременчуге сегодня в 9 утра около 250 протестующих против строительства Белановского ГОКа начали пикетировать Кременчугскую райгосадминистрацию.

Пикетчики держат транспаранты: «Ганьба ворогам екології!”, “Люди будьте пильні!”, “Голова райдержадміністрації Нагорний продався олігарху”, “Полтавщина для Жеваго отстой, а селянам край родной!”.

Напомним, против строительства Белановского ГОКа выступает и предприятие «Укртатнафта». По данным их представителей, в результате строительства Белановского ГОКа у «Укртатнафты» возникнут свои проблемы – проектировщики предупреждают, что из-за взрывных работ на ГОКе может быть поврежден и не сможет функционировать пруд-отстойник «Укртатнафты», а в этом случае работа предприятия будет либо осложнена, либо полностью парализована.

13 февраля депутаты райсовета также планировали рассмотрение данного вопроса, однако услышав мнение населения, единогласно проголосовали за снятие вопроса с рассмотрения и отправили на доработку.