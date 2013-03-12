Обвиняемый в пособничестве террористам Рева заявляет, что его «выбрали преступником»

Обвиняемый в пособничестве в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля 2012 года Дмитрий Рева отрицает свою причастность к совершению этого преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время очередного заседания в Индустриальном районном суде Днепропетровска.

Сегодня суд начал допрос Д.Ревы по делу. По словам обвиняемого, в ходе досудебного следствия не обнаружено никаких доказательств его причастности к совершению терактов.

Д.Рева также заявил, что не имеет ни материальных, ни политических мотивов для совершения преступления. Обвиняемый отметил, что материально он обеспечен, является, в принципе, противником террористических актов.

Также, по словам Д.Ревы, он не выступал против проведения в Украине летом прошлого года финальной части чемпионата Европы по футболу.

Кроме того, Д.Рева заявил, что ключевое обвинение в совершении преступления во время досудебного следствия было сфальсифицировано, поскольку во время обыска в его квартире 31 мая 2012 года оперативно-следственная группа сразу же изъяла у него два мобильных телефона. По словам обвиняемого, с одного из мобильных телефонов член оперативной группы Пилипенко позвонил по телефону другому обвиняемому в совершении терактов Виктору Сукачеву. Д.Рева заявил, что момент звонка к В.Сукачеву зафиксирован в протоколе досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска произошли четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации правоохранителей, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

1 июня 2012 года генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля. В.Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью - злоумышленники требовали 4,5 млн долл.

Задержаны В.Сукачев, Виталий Федоряк, Лев Просвирнин и Д.Рева также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

27 ноября в 2012 г. Индустриальный районный суд Днепропетровска начал рассмотрение по существу дела «днепропетровских террористов».