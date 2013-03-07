Защита Тимошенко видит, что для прокуратуры Кужель неудобна

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко считает, что сторона обвинения пыталась избежать публичного допроса Александры Кужель по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня, поскольку ее показания свидетельствуют о достоверности причастности к этому преступлению бывшего председателя Донецкой областной государственной администрации Владимира Щербаня.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении сайта Ю.Тимошенко.

"Как выяснилось сегодня, А.Кужель не является свидетелем только стороны защиты. Она была допрошена органами прокуратуры еще в мае 2012 года. Следователь и прокуратура не инициировали допрос этого свидетеля в суде во время досудебного расследования, потому что этот свидетель не удобен для прокуратуры. Даже на вопросы, которые задавались по третьему и четвертому кругу, свидетель отвечала одно и то же. Это свидетельствует о том, что свидетель говорил правду, что свидетелю нечего скрывать", - сказал защитник экс-премьера Александр Плахотнюк.

В свою очередь Андрей Кожемякин прибавил, что сегодняшний допрос свидетеля свидетельствует об ошибочной версии, по которой прокуратура расследовала дело об убийстве Е.Щербаня. "Сегодня версия о причастности к преступлению предыдущего свидетеля В.Щербаня прозвучала, и эта версия как раз имеет право на существование, на расследование и исследование. Более того, есть много живых людей, к которым попало имущество Е.Щербаня. Это тоже нужно исследовать, а возможно и допросить этих владельцев", - отметил защитник Ю.Тимошенко.

В то же время, защитники экс-премьер-министра Украины сообщили, что им отказали в предоставлении для ознакомления протокола допроса А.Кужель следователями Генеральной прокуратуры в мае 2012 года.

Как известно, сегодня в суде А.Кужель заявила об отсутствии каких-либо конфликтов между компаниями Е.Щербаня и Ю.Тимошенко. Однако свидетель сообщила суду о наличии проблем у убитого народного депутата с компанией "Итера".

А.Кужель была соратником Евгения Щербаня по Либеральной партии Украины. Она с ним познакомилась в 1994 году после избрания в состав парламента в одномандатных избирательных округах.

В мае 2012 года Генеральная прокуратура вызывала А.Кужель на допрос по делу об убийстве в 1996 году Е.Щербаня. Сегодня она вызвана в суд в соответствии с ходатайством защиты Ю.Тимошенко.