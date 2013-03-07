Суд не удовлетворил иск УДАР к Рыбаку

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск партии «УДАР» и других истцов к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку о его неправомерных действиях и бездействии во время голосования народных депутатов за освобождение и назначение председателя Нацбанка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко", соответствующее решение суда обнародовано сегодня.

Как отметил представитель «УДАРа» в суде Виталий Плукар, свое решение суд мотивировал тем, что, проанализировав ряд положений Регламента ВР и Конституции, суд пришел к выводу: председатель на заседании Верховной Рады не должен осуществлять контроль за соблюдением народными депутатами требований Регламента и Основного Закона относительно персонального голосования.

«Такое мнение суда, по нашему убеждению, является порочным и неправомерным, поскольку нормами Регламента предусмотрено, что председатель на пленарном заседании осуществляет контроль за соблюдением Регламента народными депутатами», - сказал В.Плукар.

Представитель «УДАРа» сообщил, что партия обжалует соответствующее решение Окружного админсуда столицы в апелляционной инстанции. «Решение суда является очередным подтверждением того, что в Украине законы не действуют, а общественные отношения регулируются не нормами права, а нормами «телефонного права», - отметил В.Плукар.

Как сообщал УНИАН, партия “УДАР” судилась с председателем Верховной Рады В.Рыбаком, требуя от суда признать противоправными его действия во время голосования за отставку Сергея Арбузова с должности председателя НБУ и назначения Игоря Соркина на эту должность. Исковое заявление подал 22 января в Окружной административный суд столицы лидер партии Виталий Кличко.

Он настаивает, что спикер не обеспечил выполнение норм Конституции во время голосования в парламенте, когда некоторые депутаты голосовали за своих коллег.

В свою очередь В.Рыбак заявлял, что действовал в соответствии с Регламентом ВР во время голосования в парламенте за отставку С.Арбузова с должности председателя НБУ и назначения на эту должность И.Соркина.