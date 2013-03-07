Оппозиция пошла к Рыбаку с требованием вызвать Януковича в ВР

Об этом сообщили в пресс-службе УДАР.

"Сегодня требование (Кличко - ред.) к президенту прийти в парламент поддержали лидеры других оппозиционных фракций, которые пошли к спикеру Рыбаку вместе с Кличко", - цитирует сообщение Украинская правда.

Как сообщал УНИАН, вчера лидер фракции "УДАР" Виталий Кличко обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием выступить в Верховной Раде и отчитаться о своей деятельности перед депутатами.