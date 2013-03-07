Оппозиция пошла к Рыбаку с требованием вызвать Януковича в ВР

11:17, 07 марта 2013
Политика
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Виталий Кличко и лидеры остальных оппозиционных фракций пошли к спикеру ВР Владимиру Рыбаку требовать, чтобы тот вызвал в парламент президента Виктора Януковича.

Оппозиционеры поддержали требование Кличко

Об этом сообщили в пресс-службе УДАР.

"Сегодня требование (Кличко - ред.) к президенту прийти в парламент поддержали лидеры других оппозиционных фракций, которые пошли к спикеру Рыбаку вместе с Кличко", - цитирует сообщение Украинская правда.

Как сообщал УНИАН, вчера лидер фракции "УДАР" Виталий Кличко обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием выступить в Верховной Раде и отчитаться о своей деятельности перед депутатами.

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