Оппозиция пошла к Рыбаку с требованием вызвать Януковича в ВР
11:17, 07 марта 2013Политика
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Виталий Кличко и лидеры остальных оппозиционных фракций пошли к спикеру ВР Владимиру Рыбаку требовать, чтобы тот вызвал в парламент президента Виктора Януковича.
Оппозиционеры поддержали требование Кличко
Об этом сообщили в пресс-службе УДАР.
"Сегодня требование (Кличко - ред.) к президенту прийти в парламент поддержали лидеры других оппозиционных фракций, которые пошли к спикеру Рыбаку вместе с Кличко", - цитирует сообщение Украинская правда.
Как сообщал УНИАН, вчера лидер фракции "УДАР" Виталий Кличко обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием выступить в Верховной Раде и отчитаться о своей деятельности перед депутатами.
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