Кличко зазывает Януковича в Раду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко сказал сегодня во время брифинга в кулуарах Верховной Рады.

“Он должен прийти в парламент и отчитаться о своей работе”, - отметил В.Кличко.

Он напомнил, что, в соответствии со ст. 106 Конституции Украины, Президент должен ежегодно выступать в парламенте с посланием. При этом В.Кличко отметил, что уже второй год подряд В.Янукович этого не делает.

По мнению В.Кличко, Президент должен был бы прийти на пленарное заседание ВР и рассказать, что он собирается делать «для защиты граждан от политически мотивированных преследований, для обеспечения стандартов жизни в стране и выполнения законодательно утвержденного европейского стремления Украины».

«Если Виктор Янукович не выполнит эту свою обязанность, у граждан есть законные основания затрагивать вопрос о его соответствии должности Президента», - подчеркнул В.Кличко.

Он также добавил, что это письмо будет сегодня направлено в Администрацию Президента Украины.

“Я уверен, что в ближайшее время мы получим соответствующую реакцию”, - сказал В.Кличко.

Кроме того, он сообщил, что идет на судебное заседание по делу о лишении депутата от “Батькивщины” Сергея Власенко полномочий.