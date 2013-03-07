Трибуну ВР блокируют женщины-депутаты с цветами
10:42, 07 марта 2013Политика
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Депутаты от «Батькивщины» собрались возле трибуны Верховной Рады.
Тягнибок проводит совещание на месте
Народные депутаты из фракции “Батькивщина” собрались возле трибуны Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, за трибуной находятся женщины-депутаты с цветами и депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов.
В президиуме находится около 10 представителей оппозиционных фракций.
Пока еще депутаты не собираются расходиться от заблокированной трибуны.
В то же время лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок проводит совещание со своими однопартийцами возле их рабочих мест.
Представителей Партии регионов и КПУ в сессионном зале после проведения совещаний стало гораздо меньше.
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