Трибуну ВР блокируют женщины-депутаты с цветами

10:42, 07 марта 2013
Политика
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Депутаты от «Батькивщины» собрались возле трибуны Верховной Рады.

Тягныбок. Свобода

Народные депутаты из фракции “Батькивщина” собрались возле трибуны Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, за трибуной находятся женщины-депутаты с цветами и депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов.

В президиуме находится около 10 представителей оппозиционных фракций.

Пока еще депутаты не собираются расходиться от заблокированной трибуны.

В то же время лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок проводит совещание со своими однопартийцами возле их рабочих мест.

Представителей Партии регионов и КПУ в сессионном зале после проведения совещаний стало гораздо меньше.

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