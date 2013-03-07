Трибуну ВР блокируют женщины-депутаты с цветами

Народные депутаты из фракции “Батькивщина” собрались возле трибуны Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, за трибуной находятся женщины-депутаты с цветами и депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов.

В президиуме находится около 10 представителей оппозиционных фракций.

Пока еще депутаты не собираются расходиться от заблокированной трибуны.

В то же время лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок проводит совещание со своими однопартийцами возле их рабочих мест.

Представителей Партии регионов и КПУ в сессионном зале после проведения совещаний стало гораздо меньше.