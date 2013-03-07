Оппозиция продолжает блокировать Верховную Раду
09:46, 07 марта 2013Политика
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Народные депутаты от оппозиции продолжают блокирование президиума и трибуны Верховной Рады Украины.
Депутаты блокируют Раду
Как передает корреспондент УНИАН, в президиуме парламента находятся двое оппозиционеров, а возле трибуны ВР - около 10 депутатов.
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Депутаты от оппозиции стоят группами в сессионном зале и общаются между собой, некоторые читают газеты или разговаривают по телефону.
В дверь президиума заложено кресло.
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