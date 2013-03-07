Оппозиция продолжает блокировать Верховную Раду

Как передает корреспондент УНИАН, в президиуме парламента находятся двое оппозиционеров, а возле трибуны ВР - около 10 депутатов.

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Депутаты от оппозиции стоят группами в сессионном зале и общаются между собой, некоторые читают газеты или разговаривают по телефону.

В дверь президиума заложено кресло.