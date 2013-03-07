Правительство предлагает усилить личную безопасность судей

Соответствующий проект, который разрабатывало Министерство юстиции, поддержан на заседании правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, правительственный законопроект направлен на усиление государственной защиты судей и их близких родственников. Кроме того, планируется устранить противоречия в законах «О судоустройстве и статусе судей» и «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов».

С этой целью Кабмин предлагает внести изменения в законы «О судоустройстве и статусе судей», «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов», «Об оперативно-розыскной деятельности» и Уголовный кодекс Украины.

Так, в Законе «О судоустройстве и статусе судей» предлагается расширить перечень лиц, в отношении которых могут быть применены специальные меры защиты, а именно - кроме судей к этой категории будут принадлежать близкие родственники и члены семьи.

Также законопроектом предлагается установить запрет на разглашение сведений о судье органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями, лицами, которым эти сведения стали известны в процессе служебной деятельности.

Судье предоставляется право на обеспечение мобильными устройствами извещения об опасности, а также на оборудование жилья противопожарной и охранной сигнализацией за счет средств государственного бюджета.

Предлагается также расширить полномочия судебных распорядителей по обеспечению общественного порядка в суде, в том числе путем применения специальных средств, которые используются при охране общественного порядка.

В Законе «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов» предлагается заменить понятие «работник суда» на понятие «судья, работник аппарата суда».

Предусматривается, что принятие указанных законодательных изменений позволит повысить уровень обеспечения личной безопасности судей в связи с осуществлением ими правосудия.