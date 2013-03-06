Азаров упрекает оппозицию, что украинцам становится хуже

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня, открывая заседание правительства.

“Что же происходит в Украине? Прошло три месяца после того, как начал работу новый состав Верховной Рады Украины, и какие же неотложные вопросы развития страны решил парламент? К сожалению, законодательная работа заблокирована оппозицией”, - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что за время работы нового состава парламента оппозиция не предложила никаких актуальных для развития страны решений, даже направленных на выполнение собственных предвыборных обещаний.

“Оппозиция еще и не дает работать всему законодательному органу. Более того, представители оппозиции пытались сорвать заседание правительства, на котором рассматривались судьбоносные вопросы активизации отечественной экономики. И где же те предложения, с которыми они якобы пришли в правительство? Где их взгляд на противодействие кризису? Нет ничего. Оппозиция использует любой повод для того, чтобы заблокировать конструктивную работу власти”, - убежден Н.Азаров.

По его словам, граждане должны осознать, что оппозиция в Украине действует по принципу “чем хуже, тем лучше”. По мнению Н.Азарова, хуже становится самим украинцам.

“Потому что сейчас каждый день на счету. Правительство решительно осуждает блокирование Верховной Рады. В то же время мы готовы к конструктивной работе и дальше будем настаивать на решении действительно актуальных, важных для благосостояния наших граждан проблем”, - отметил глава правительства.