Оппозиция снова заблокировала трибуну и президиум ВР
Представители фракции “Батькивщина” продолжают блокировать трибуну и президиум Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в данное время возле трибуны и президиума находится около 30 народных депутатов. В частности, в президиуме находится Андрей Парубий, а за трибуной — Александр Турчинов и Сергей Пашинский.
Над президиумом размещен плакат с надписью “Стоп - диктатуре!»
Двери, через которые в сессионный зал заходит руководство ВР, заблокированы стульями.
Некоторые депутаты - представители фракций уже находятся в сессионном зале.
Как сообщал УНИАН, 5 марта оппозиция заблокировала работу ВР.
Оппозиционные фракции обвиняют председателя регламентного комитета Владимира Макеенко в фальсификации решения комитета, на основании которого председатель Верховной Рады Владимир Рыбак обратился в Высший административный суд Украины с иском о лишении народного депутата из фракции «Батькивщина» Сергея Власенко депутатских полномочий.