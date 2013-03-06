Рыбак совещается с представителями фракций

Об этом в комментарии УНИАН сообщил лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

Он сказал, что заседание продолжается, но никаких договоренностей не достигнуто.

По словам П.Симоненко, на совещании КПУ представлял он, Партию регионов — председатель фракции Александр Ефремов, а остальные фракции — заместители председателей.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 марта, оппозиционные депутаты заблокировали работу парламента в знак протеста против представления председателя ВР В.Рыбака в ВАСУ относительно лишения депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко полномочий.

Также оппозиционные фракции обвиняют председателя регламентного комитета Владимира Макеенко в фальсификации решения комитета, на основании которого В.Рыбак обратился в ВАСУ.