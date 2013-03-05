Азаров узнал, что он принимает никудышные лекарства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщил в ходе совещания с основными отечественными дистрибьюторами лекарств.

“У нас наши люди покупают примерно на 1,2-2 миллиарда гривен препаратов, которые вообще не используются в Европейских странах”, - сказал Н.Азаров.

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Он отметил, что эффективность этих лекарств не доказана. В частности, по словам премьер-министра, речь идет о таких препаратах, как «милдронат», «предуктал» и другие.

“Я стал интересоваться, что это за препараты. Я узнал, что это те самые препараты, которые я лично применяю. Наверное, я не самый не цивилизованный потребитель лекарств. Так если я их принимаю, что же говорить о простом человеке, но я теперь исключу конечно (эти лекарства — УНИАН) из своего спектра», - отметил Н.Азаров. Он подчеркнул, что наверное есть более эффективные препараты. При этом он отметил, что это необходимо довести людям.