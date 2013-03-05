В Украине под запретом оказалось примерно 14% всех лекарств - СМИ

Ограничения коснулись даже таких известных международных фармпроизводителей, как Berlin-Chemie, Sanofi-Aventis, Pfizer и Novartis. В этой ситуации выигрывают отечественные производители, считают эксперты — по их мнению, украинские компании могут занять место недорогих дженериков, производимых в странах Юго-Восточной Азии, пишет газета КоммерсантЪ-Украина.



В Украине стало меньше импортных лекарств. С 15 февраля более 1,3 тыс. из 9,4 тыс. зарегистрированных в стране медпрепаратов зарубежных производителей оказались под запретом (данные на 4 марта). Это произошло после введения Украиной стандартов GMP — международных требований к производству медпрепаратов.

Стандарты GMP существуют в мире более 40 лет и применяются более чем в 100 странах. Для отечественных фармацевтических компаний эти требования стали обязательными с 2010 года. Однако для импортеров эти нормы начали действовать только 15 февраля — в силу вступило постановление Кабинета министров от 8 августа 2012 года. "До сих пор от импортеров требовали GMP-сертификат, выданный страной, где производится препарат",— говорит медицинский директор компании "Тева Украина" Александр Семенов. Теперь же компаниям необходимо получать отдельный сертификат в Украине или подтвержденный международный сертификат. С момента принятия постановления импортеры подали всего 1,45 тыс. заявок на подтверждение или выдачу GMP-сертификата (по состоянию на 22 февраля). Из них по 130 заявкам был получен отказ, по 66 — замечания, 137 все еще рассматриваются.

В результате в Украину больше не импортируются такие популярные препараты, как "Фестал" (средство для улучшения пищеварения), "Бронхомед" (отхаркивающее), "Долорен" (от боли в суставах) и "Аква Марис" (от насморка). В основном это дженериковые лекарства, которые имеют аналоги, поэтому потребители практически не пострадали из-за введения новых стандартов, утверждают в Госслужбе лекарственных средств (Гослекслужба).