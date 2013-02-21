Адвокат - о «задержании» Кучмы: Чушь это все, утка

Об этом В.Петруненко заявил в комментарии УНИАН.

“Чушь это все, “утка””, - сказал он.

Справка УНИАН. Сегодня некоторые СМИ сообщили, что Л.Кучма пытался вчера вечером вылететь из аэропорта «Жуляны» за границу, но был задержан правоохранителями.

20 февраля первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что Генеральная прокуратура Украины имеет достаточное количество доказательств, которые подтверждают причастность Л.Кучмы к заказу убийства журналиста Г.Гонгадзе.