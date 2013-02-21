Адвокат - о «задержании» Кучмы: Чушь это все, утка
12:38, 21 февраля 2013Политика
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Адвокат Виктор Петруненко опроверг информацию некоторых СМИ о задержании его подзащитного, бывшего Президента Украины Леонида Кучмы в столичном аэропорту “Киев”
О Кучме рассказывают "басни"
Об этом В.Петруненко заявил в комментарии УНИАН.
“Чушь это все, “утка””, - сказал он.
Справка УНИАН. Сегодня некоторые СМИ сообщили, что Л.Кучма пытался вчера вечером вылететь из аэропорта «Жуляны» за границу, но был задержан правоохранителями.
20 февраля первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что Генеральная прокуратура Украины имеет достаточное количество доказательств, которые подтверждают причастность Л.Кучмы к заказу убийства журналиста Г.Гонгадзе.
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