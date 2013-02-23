Колонна с портретом Сталина во главе прошла по улицам Харькова (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в полдень около 200 участников парада прошли по улице Сумской и провели акцию на площади Свободы вблизи памятника Ленину.

Активисты в военных мундирах несли в голове колонны большой портрет Сталина и флаги с символикой Советской армии. Участники шествия, среди которых были представители ветеранских организаций и левых сил, также держали транспаранты с надписями: «Слава Советской армии!», «Даешь таможенный союз!», «Европейский союз и Таможенный союз - гарант защиты от фашизма, нацизма, ксенофобии и фальсификации в нашей истории», «Твои радости оплачены кровью, не забудь поздравить ветеранов!».

Впереди колонны прошла раритетная техника времен Великой Отечественной войны, в частности бронетранспортер, военный мотоцикл и легковой автомобиль, в сопровождении людей, переодетых в форму советских воинов и офицеров.

Согласно с сообщением официального сайта Харьковского городского совета, в связи с проведением торжественных мероприятий и выставки ретро-автомобилей, посвященных Дню защитника Отчизны, 23 февраля с 12.00 до 15:00 было прекращено движение транспорта на площади Свободы на участке от улицы Сумской до улице Тринклера.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове по случаю Дня защитника Отчизны состоялся митинг возле памятника воинам-интернационалистам.

В митинге приняли участие воины-афганцы, участники боевых действий на территории других государств, члены семей погибших воинов-интернационалистов, ветераны Великой Отечественной войны, руководители ветеранских и общественных организаций, представители местных властей. Память погибших почтили минутой молчания. К памятнику воинам-афганцам возложили венки и цветы. После торжественной части участников праздники угостили кашей, которую приготовили на установленной неподалеку полевой кухне.