Королевская заинтересовалась здоровьем детей, усыновленных иностранцами

Министерство социальной политики инициирует проверку условий проживания и состояния здоровья всех детей, усыновленных иностранными гражданами, которые находятся на учете в консульских учреждениях и дипломатических представительствах Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, об этом сегодня заявила министр Наталия Королевская.

«Сегодня мы направили письмо Министерству иностранных дел с требованием провести проверку условий проживания и состояния здоровья детей, усыновленных иностранными гражданами. Мы должны получить достоверную информацию о каждом ребенке, находящемся на учете в консульских учреждениях и дипломатических представительствах Украины», – сказала Н.Королевская.

По данным МИД, по состоянию на 1 февраля 2012 года в заграничных дипломатических учреждениях на учете находился 21 тыс. 721 несовершеннолетний ребенок – граждане Украины.

Н.Королевская отметила, что украинцы ежегодно усыновляют более 2 тысяч детей, тогда как иностранцами в 2012 году усыновлено 806 детей. По правилам, усыновители должны подавать в консульское учреждение или дипломатическое представительство Украины не менее одного раза в год в течение первых трех лет после усыновления (и в дальнейшем один раз в три года до достижения ребенком восемнадцати лет) отчет об условиях проживания и состоянии здоровья ребенка.

«К сожалению, в некоторых странах показатель предоставления отчетов крайне низкий. Например, в США он не превышает 30%. Убеждена, что наше государство должно более активно интересоваться судьбой усыновленных детей. Мы должны быть уверены, что с усыновленным ребенком все в порядке, независимо от гражданства усыновителей», – подчеркнула Н.Королевская.

Справка УНИАН. Сегодня ИТАР-ТАСС распространил сообщение, что в США усыновитель застрелил 13-летнего мальчика из Украины.

Сигнал о гибели приемного ребенка в США поступил в Посольство России в Вашингтоне. Проверка показала, что он был усыновлен не в России, а в Украине, в Донецке.

Как сообщили российские дипломаты, они проинформировали о произошедшем украинских коллег и Госдепартамент США.

Погибший ребенок не находился на российском консульском учете, и, соответственно, настоящие его имя и фамилия россиянам неизвестны. В Америке его звали Эндрю Артур Батлер, на момент гибели в июне 2011 года ему было 13 лет.