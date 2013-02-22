Азаров: Каждый вуз должен выдавать собственные дипломы

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"Мое мнение, что каждый вуз должен выдавать свои дипломы и отвечать за качество этого диплома. У нас вузы очень разные, а диплом - одного образца и как бы гарантирует единое качество образования. На самом деле это далеко не так, и эта мера, на мой взгляд, будет повышать ответственность вузов за качество образования", - сказал Н.Азаров.

Как сообщалось, ректоры КПИ и Киево-Могилянской академии считают, что Украине целесообразно отказаться от выдачи выпускникам вузов единых дипломов государственного образца.

В Министерстве образования подобную практику называют недопустимой.