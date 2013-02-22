Яценюк жалуется, что Рыбак угощает его сухарями, а регионалов - конфетами
Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк жалуется, что председатель Верховной Рады Владимир Рыбак во время переговоров о разблокировании парламента угощает его сухарями.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал, отвечая на вопрос, когда будет достигнута договоренность между оппозицией и большинством о разблокировании работы парламента.
“У меня создается впечатление, что они намеренно не разблокируют Верховную Раду. Потому что в 10 утра, когда приходишь к Рыбаку, там наливают чай, кофе”, - сказал он.
При этом А.Яценюк заметил, что ему почему-то постоянно “подсовывают” сухари, а сами при этом едят конфеты.
“Я так понимаю, что у «регионалов» непростая ситуация, и они приходят к Рыбаку не решить вопрос разблокирования парламента, а попить чай и кофе”, - сказал А.Яценюк.
Кроме того, по его словам, каждый раз на этих встречах представители оппозиции получают новые предложения, а когда пытаются что-то выяснить, то «регионалы» «жуют».