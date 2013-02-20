Немыря: Регионалы отошли от согласованного текста заявления ВР об евроинтеграции

Верховная Рада Украины не приняла заявление о поддержке подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом из-за позиции Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал председатель Комитета ВР по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря.

Он напомнил, что сегодня утром на совещании у председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, в котором приняли участие руководители всех фракций, был согласован компромиссный текст соответствующего заявления.

“По поручению председателя Верховной Рады я собрал Комитет по вопросам европейской интеграции, заседание которого только что закончилось”, - сообщил Г.Немыря.

По его словам, в этом заседании участие приняли 14 из 16 членов комитета, также присутствовали представители всех фракций.

“Но решение комитета не было принято по одной причине: представители фракции Партии регионов, подчеркивая, что это последняя позиция фракции, отошли от согласованного текста совместного заявления”, - сказал Г.Немыря.

Он предположил, что нужно больше времени для дополнительных консультаций, поэтому на 14.00 запланировано очередное заседание комитета, где опять будет рассматриваться соответствующий вопрос.

Кроме того, отметил Г.Немыря, он пригласил на заседание руководителя Представительства Европейского Союза в Украине Яна Томбинского.