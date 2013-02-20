Немыря: Текст заявления ВР по поддержке евроинтеграции уже согласован

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Комитета ВР по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря.

Он сказал: «Текст согласован и должен быть проголосован после того, как Верховная Рада проголосует за изменения в регламент, которые закрепят де-факто и де-юре переход к персональному голосованию».

По словам Г.Немыри, заявление, текст которого занимает полторы страницы, согласовано с лидерами фракций и Председателем парламента.

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Он подчеркнул: «Считаю это важным шагом к компромиссу, который своевременно сделан накануне саммита Украина-ЕС» (25 февраля – УНИАН).

Г.Немыря выразил надежду, что сегодня Верховная Рада «сможет начать работать и проголосовать как изменения в регламент, так и это заявление».

По словам Г.Немыри, также в ближайшее время необходимо решать вопрос о принятии законопроектов, которые сделают возможным переход «от первой фазы плана действий относительно либерализации визового режима ко второй фазе, - имплементационной». По его словам, речь идет о семи законопроектах, которые, «к сожалению, поступили от правительства в Верховную Раду Украины только вчера и пока даже не дошли до (профильного) комитета».

Г.Немыря сообщил, что в заявлении речь идет о том, что парламент обеспечит ратификацию изменений в Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз.