Глава МИД Литвы: ЕС не может закрыть глаза на нарушение прав человека в Украине
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявляет, что ЕС не может закрывать глаза на нарушение прав человека в Украине, однако главным должен быть вопрос ее будущего.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил журналистам после завершения заседания Совета иностранных дел ЕС.
“Мы не можем закрывать наши глаза на возможное нарушение прав человека, однако для меня очевидно, и я думаю, для многих из моих коллег, будущее Украины – это основное, и как Украина найдет себя в будущем дизайне Европы – это главное. Другие вопросы – важные, но это – самое главнее”, - сказал Л.Лянкявичюс.
В то же время министр отметил, что очень сложно говорить о прогрессе, пока такие “болезненные и видимые” вопросы, как вопрос применения выборочного правосудия, остаются.
Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства Литвы, страны - члены ЕС должны в своих действиях в отношении Украины считаться также с позицией Европарламента.
Он отметил, что на сегодняшний день в парламенте есть отдельные очень негативные мнения относительно будущего отношений с Украиной.
Л.Линкявичюс также отметил, что он и его коллеги пытаются передать коллегам в Киеве, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС возможно.
“Мы передаем нашим друзьям информацию, что это – реально, что это – не научная фантастика. То есть, лучшее, что мы можем делать, – это информировать, и наши предупреждения – это дружеские предупреждения, никакой агрессии. Мы, как друзья, пытаемся быть настолько открытыми, насколько мы должны быть”, - отметил министр.
По теме: В ЕС еще раз подчеркнули готовность подписать соглашение с Украиной
Как сообщал УНИАН, Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно “Восточного партнерства”, в которых, в частности, еще раз подтвердил готовность подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” в ноябре этого года при условии решительных действий и видимого прогресса в вопросах улучшения избирательного законодательства, решения проблем выборочного правосудия, а также при условии реализации реформ, определенных Повесткой дня ассоциации Украина-ЕС.