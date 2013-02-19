Глава МИД Литвы: ЕС не может закрыть глаза на нарушение прав человека в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил журналистам после завершения заседания Совета иностранных дел ЕС.

“Мы не можем закрывать наши глаза на возможное нарушение прав человека, однако для меня очевидно, и я думаю, для многих из моих коллег, будущее Украины – это основное, и как Украина найдет себя в будущем дизайне Европы – это главное. Другие вопросы – важные, но это – самое главнее”, - сказал Л.Лянкявичюс.

В то же время министр отметил, что очень сложно говорить о прогрессе, пока такие “болезненные и видимые” вопросы, как вопрос применения выборочного правосудия, остаются.

Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства Литвы, страны - члены ЕС должны в своих действиях в отношении Украины считаться также с позицией Европарламента.

Он отметил, что на сегодняшний день в парламенте есть отдельные очень негативные мнения относительно будущего отношений с Украиной.

Л.Линкявичюс также отметил, что он и его коллеги пытаются передать коллегам в Киеве, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС возможно.

“Мы передаем нашим друзьям информацию, что это – реально, что это – не научная фантастика. То есть, лучшее, что мы можем делать, – это информировать, и наши предупреждения – это дружеские предупреждения, никакой агрессии. Мы, как друзья, пытаемся быть настолько открытыми, насколько мы должны быть”, - отметил министр.

По теме: В ЕС еще раз подчеркнули готовность подписать соглашение с Украиной

Как сообщал УНИАН, Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно “Восточного партнерства”, в которых, в частности, еще раз подтвердил готовность подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” в ноябре этого года при условии решительных действий и видимого прогресса в вопросах улучшения избирательного законодательства, решения проблем выборочного правосудия, а также при условии реализации реформ, определенных Повесткой дня ассоциации Украина-ЕС.