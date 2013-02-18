В ЕС еще раз подчеркнули готовность подписать соглашение с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказано в одобренных сегодня на заседании Совета иностранных дел ЕС выводах по “Восточному партнерству”.

“Напоминая свои выводы по Украине от 10 декабря 2012 года, Совет еще раз подчеркивает свои обязательства к подписанию Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, как только украинские власти продемонстрируют решительные действия и ощутимый прогресс в трех ключевых сферах, возможно, до времени проведения вильнюсского саммита “Восточного партнерства”: обеспечение соответствия выборов международным стандартам и надлежащие действия в результате выборов 2012 года; решение вопроса выборочного правосудия и предупреждение его повторения; реализация реформ, определенных в совместно согласованной Повестке дня ассоциации”, - написано в выводах.

Министры подчеркнули, что подписание соглашения может сопровождаться решением о временном применении частей соглашения с момента подписания.

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Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС заявили о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации в конце 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали настоящий документ. В настоящее время завершается техническая работа по подготовке документа к подписанию.