Адвокат: Луценко освободят досрочно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам после заседания Апелляционного суда Черниговской области адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец.

По его словам, в Европейском суде рассматривается жалоба о непредоставлении Ю.Луценко надлежащей медицинской помощи, что приравнивается к истязаниям.

"Решение апелляционного суда будет дополнением к жалобе в Европейском суде", - сказал А.Баганец и добавил, что защита исчерпала все национальные средства влияния на ситуацию.

Адвокат прогнозирует, что Европейский суд обяжет государство Украина освободить Ю.Луценко по состоянию здоровья и предоставить условия для прохождения надлежащего лечения.

Решение апелляционного суда он назвал необоснованным, ведь "прокурор и суд не захотели увидеть тяжелых диагнозов у Луценко".

"Никто не пытался установить истину", - сказал А.Баганец и подчеркнул, что "если Луценко адекватно не лечить, то могут наступить необратимые процессы, которые будут угрожать не только его здоровью, но и жизни".

Кроме того, адвокат сообщил, что на его запрос о специалистах медсанчасти Менской колонии, где находится Ю.Луценко, ему ответили, что нет специалистов, которые бы могли обеспечить лечение болезней Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, Апелляционный суд Черниговской области не удовлетворил апелляционную жалобу защитников Ю.Луценко на отказ освободить его по состоянию здоровья.

Европейский суд по правам человека признал незаконным арест экс-министра и его содержание под стражей. В ближайшее время ожидается еще одно решение ЕСПЧ - по жалобе, в которой говорится об истязании Ю.Луценко, в результате чего он имеет серьезные болезни.