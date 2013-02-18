Прокурор: Луценко не производит впечатления тяжелобольного человека

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам прокурор Владимир Пугачев, который принимал участие в заседании Апелляционного суда Черниговской области, который 18 февраля рассматривал апелляционную жалобу защитников Ю.Луценко на отказ суда первой инстанции освободить экс-министра по состоянию здоровья.

Прокурор подчеркнул, что в своем обращении в суд руководствовался исключительно выводами, которые подали адвокаты, "и тех болезней, которые отмечены в перечне, там нет".

"И в целом Луценко впечатления человека тяжело больного не производит", - сказал В.Пугачев.

Как сообщалось, Апелляционный суд Черниговской области 18 февраля, рассмотрев апелляционную жалобу защитников бывшего министра МВД Украины Ю.Луценко на постановление Менского районного суда относительно невозможности его освобождения по болезни, оставил ее без удовлетворения.

Ю.Луценко был приговорен к 4 годам лишения свободы за растрату госсредств в особо крупных размерах и к 2 годам ограничения свободы за служебную халатность на должности главы МВД.

С августа 2012 года Ю.Луценко отбывает наказание в Менской исправительной колонии в Черниговской области.

В декабре 2012 года Менский районный суд Черниговской области отказал экс-министру в освобождении по состоянию здоровья.

Защита экс-министра заявляет, что он серьезно болен. По убеждениям адвокатов, имеющиеся у Ю.Луценко заболевания - цирроз печенки и портальная гипертензия - являются основанием для освобождения по состоянию здоровья, поскольку эти диагнозы включены в перечень болезней, разрешающих досрочное освобождение из мест лишения свободы.