Совет Европы посмотрит, как Украина выполняет решения Евросуда

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.

В ходе традиционного рассмотрения хода выполнения решений Европейского суда по правам человека министры, в частности, уделят внимание четырем решениям суда относительно Украины.

Идет речь, в частности, о делах “Юрий Иванов против Украины” (невыполнение решений украинских судов против государства или государственных компаний), “Группа Харченко против Украины” (незаконное или необоснованное или чрезмерно длительное предварительное содержание под стражей), “Юрий Луценко против Украины” (содержание под стражей и другие незаконные мероприятия, внедренные прокуратурой и поддержанные судами во время досудебного следствия) и “Светлана Науменко против Украины” (чрезмерная длительность судебного процесса и отсутствие эффективных средств решения проблемы).