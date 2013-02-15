В Одессе завтра похоронят троих погибших в катастрофе Ан-24 в Донецке

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, 16 февраля в Одессе состоятся похороны троих погибших в авиакатастрофе: Валерия Бабкова, Сергея Бутенко и Александра Грушевича.

Сегодня в пгт. «Авангард» проходит отпевание и церемония прощания с четвертым погибшим в катастрофе - Виктором Горбатенко.

Родственники решают вопрос о месте и времени захоронения еще одного погибшего - Дмитрия Песни.

Также в департаменте сообщили, что мэрия предложила семьям погибших в донецкой авиакатастрофе помощь в организации похорон. В частности, состоялось заседание созданного по распоряжению мэра Одессы Алексея Костусева координационного штаба по оказанию помощи пострадавшим в авиакатастрофе, а также их родным и близким.

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На данный момент, тела всех погибших, за исключением одного (Дмитрия Песни) доставлены в Одессу. Те, кто не пострадал, в течение четверга-пятницы вернулись домой.

«Практически все пассажиры рейса «Одесса-Донецк», которые физически не пострадали в результате крушения самолета, уже в Одессе. В городском управлении здравоохранения специалисты готовы оказать им психологическую помощь. В больницах Донецка остаются восемь человек», - сообщил в ходе заседания руководитель штаба вице-мэр Одессы Николай Ильченко.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в аэропорту «Донецк» потерпел катастрофу самолет, прибывший чартерным рейсом из Одессы. Самолет во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся, его корпус раскололся и началось задымление. На борту самолета находились 52 человека (8 членов экипажа), пять погибли. На сегодняшний день известно, что 26 человек обратились за помощью к медикам, из них 9 человек находятся в больнице. 5 из 44 пассажиров самолета Ан-24, совершавшего чартерный рейс Одесса-Донецк и потерпевшего крушение в аэропорту Донецка, не были зарегистрированы. По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка начато уголовное производство. Следственная группа, которая работает над изучением причин данной авиакатастрофы, рассматривает среди версий: неправильные действия пилотов, неправильные действия служб аэропорта, техническое состояние самолета и наземных служб, неблагоприятные метеорологические условия и террористический акт.

Заместитель генерального прокурора Виктор Войцишен сообщил сегодня, 15 февраля, на пресс-конференции в Донецке, что тела пяти погибших пассажиров Ан-24 в Донецке отправлены в Одессу.