Янукович прибыл в Туркменистан с государственным визитом

Как передает корреспондент УНИАН, визит главы государства будет продолжаться 12-14 февраля.

Во время пребывания в Туркменистане В.Янукович проведет переговоры в формате "с глазу на глаз" с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, также состоятся переговоры в расширенном составе.

После переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов.

Также В.Янукович возложит цветы к Монументу Конституции Туркменистана и к памятнику Тарасу Шевченко.

14 февраля Президент Украины вместе с Президентом Туркменистана примет участие в церемонии открытия цементного завода в городе Туркменабад. Также в Туркменабаде В.Янукович примет участие в церемонии открытия автомобильного моста через реку Амударья, в церемонии начала строительства нового аэропорта и автодорожного и железнодорожного мостов, подрядчиком которых является украинская компания "Альтком".