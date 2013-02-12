Ефремов говорит, что ПР не боится новых выборов

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он сказал: “Если возникнет ситуация тупиковая (мы считаем вообще, что это бред - когда выборы проводить), но они нас не пугают. Если возникнет ситуация, что нужно идти на новые выборы, то, вероятно, придется менять систему голосования, и идти на эти выборы. Но я еще раз говорю - это не наша позиция. Это позиция, на которую толкают нас представители оппозиционных фракций. А, учитывая, что безвыходных ситуаций не бывает, значит, мы будем рассматривать все вопросы”, - сказал А.Ефремов.

При этом он подчеркнул, что в Партии регионов не рассматривались такие вопросы, а он лишь озвучил те высказывания, которые сегодня существуют среди депутатов.

На вопрос, каким образом можно будет обеспечить проведение выборов в условиях неработающего парламента, если такой вопрос действительно назреет, А.Ефремов ответил: “У Партии регионов нет никаких проблем, если возникнет вопрос по новым выборам. У нас нет какой-то боязни или еще чего-то по этому вопросу. Если нужно будет для того, чтобы наладить систему работы политиков в государстве, мы на это пойдем”.

По его убеждению, людей, которые ни разу не избирались в парламент, и не работали в парламенте, и являются “недоговороспособными”, таких людей нельзя избирать в Верховную Раду.

Как считает А.Ефремов, “у вас не возникает сомнений, как мы это обеспечим. Я думаю, как-то один закон мы проголосуем. Мы не раз это демонстрировали, но мы не хотели бы возвращаться в ту эпоху. Но если это возникнет, то мы это обеспечим, и сделаем это очень оперативно”.