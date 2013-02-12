Порошенко думает, что у него высокие шансы стать мэром Киева

07:18, 12 февраля 2013
Политика
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Бизнесмен, депутат-мажоритарщик Петр Порошенко готов баллотироваться на пост мэра Киева, если он будет баллотироваться как единый оппозиционной кандидат.

Порошенко, по его же словам, никогда не искал должности

Такой вывод, как пишет Украинская правда, можно сделать из его ответа в эфире телеканала ICTV на вопрос, будет ли он баллотироваться на эту должность и как он оценивает свои шансы.

"Мои шансы очень высоки", - заявил он, получив в ответ аплодисменты.

"Собираюсь я или не собираюсь? Речь не идет о том, чтобы искать должность для Порошенко. Порошенко никогда ее не искал и всегда имел, что делать в этой стране", - уточнил политик.

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При этом депутат заверил, что "если будет принято решение и если будут объединены политические силы, для того чтобы продемонстрировать убедительную победу в Киеве и кардинальное изменение ситуации в Киеве, готов ли я принять это предложение? Мой ответ: да".

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