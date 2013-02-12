Порошенко думает, что у него высокие шансы стать мэром Киева

Такой вывод, как пишет Украинская правда, можно сделать из его ответа в эфире телеканала ICTV на вопрос, будет ли он баллотироваться на эту должность и как он оценивает свои шансы.

"Мои шансы очень высоки", - заявил он, получив в ответ аплодисменты.

"Собираюсь я или не собираюсь? Речь не идет о том, чтобы искать должность для Порошенко. Порошенко никогда ее не искал и всегда имел, что делать в этой стране", - уточнил политик.

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При этом депутат заверил, что "если будет принято решение и если будут объединены политические силы, для того чтобы продемонстрировать убедительную победу в Киеве и кардинальное изменение ситуации в Киеве, готов ли я принять это предложение? Мой ответ: да".