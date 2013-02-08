Главное за день: обзор топ-новостей

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Депутаты от оппозиции четвертый день блокируют Раду

Народные депутаты из оппозиционных фракций продолжают блокировать работу Верховной Рады. УДАРовцы уже заявили, что будут дежурить в ВР и в выходные.

Рассмотрение жалобы Луценко перенесли на 18 февраля

Апелляционный суд Черниговской области перенес на 18 февраля рассмотрение жалобы Юрия Луценко на отказ в освобождении его от отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы по состоянию здоровья.

Янукович уверяет Фюле, что ради Соглашения с ЕС готов к компромиссам

Президент пообещал, что Украина приложит усилия к тому, чтобы найти компромиссы в спорных вопросах для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в ноябре 2013 года. В свою очередь, Фюле призвал Януковича не утратить шанс на ассоциацию с ЕС.

Пабат уже в немецкой клинике

Состояние депутата остается стабильно тяжелым, впрочем немецкие врачи обещают вернуть ему зрение.

В ПР рассматривают два варианта разблокирования Рады: пассивный и драку

В Партии регионов не исключают, что 19 февраля разблокируют работу ВР.

Киевсовет принял бюджет

Киевсовет принял бюджет столицы на 2013 год с доходной частью в размере 18,541 млрд грн и расходной - 18,243 млрд грн.

Тарута говорит, что Щербань и Тимошенко решили конфликт за 10 месяцев до убийства

Председатель совета директоров корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Сергей Тарута сомневается в версии заказа убийства депутата и бизнесмена Евгения Щербаня экс-премьером Юлией Тимошенко и заявляет, что конфликт они решили еще за 10 месяцев до убийства.

Азаров: случай Тимошенко и Луценко - это временные проблемы

В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine, премьер отверг обвинения в том, что процессом по делу Юлии Тимошенко, которая отбывает в настоящее время наказание, манипулировали сверху, и в том, что экс -политик содержится в "нечеловеческих условиях" - и именно поэтому власти ЕС не спешат подписывать Соглашение об ассоциации.

ВАСУ лишил мандатов двоих депутатов

Высший административный суд Украины лишил депутатских мандатов Павла Балогу и Александра Домбровского.

Лидеры стран ЕС согласовали бюджет на 2014-2020 годы

Финансовый план, который приняли после ночи переговоров, на 2014-2020 годы предполагает затраты в размере примерно 960 млн евро, взносы государств ЕС - 908 миллиардов евро.