Тарута: Щербань и Тимошенко уладили конфликт за 10 месяцев до убийства

Председатель совета директоров корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Сергей Тарута выражает сомнение в версии заказа убийства депутата и бизнесмена Евгения Щербаня экс-премьером Юлией Тимошенко и заявляет, что конфликт они уладили еще за 10 месяцев до убийства.

В интервью "Украинской правде" он сказал: "Все коммерческие конфликты с ЕЭСУ у нас закончились до января 1996 года - за десять месяцев до убийства Евгения Щербаня. В январе мы уже были в одной лодке".

На вопрос, был ли конфликт между Е.Щербанем и экс-премьером Павлом Лазаренко, С.Тарута ответил, что никогда об этом не слышал. Он отметил, что с П.Лазаренко никогда не встречался. "И Щербань мне об этом конфликте не говорил. Он высказывался о том, что "вот, днепропетровские хотят зайти непосредственно, но наша жесткая позиция, чтобы работали только через нас". И в начале 1996 года мы этого уже достигли", - сказал он.

"Практически каждую неделю приезжала большая команда ЕЭСУ и «Итеры». Они сидели у нас в офисе постоянно, мы согласовывали спецификации по каждому заводу, это достаточно большая рутинная работа и одновременно сложная работа", - рассказал С.Тарута.

По его словам, относительно убийства Е.Щербаня ходили разные слухи. "Окружение говорило, что Женя предчувствовал, и даже охрану отпустил. Якобы зная, что на него будет покушение, он не хотел лишних смертей", - сказал С.Тарута.

"Думал он или нет, что завтра с ним может случиться беда? Конечно, не думал. Какие были версии? Лично у меня была и зарубежная версия. В свое время российский бизнес активно пытался заходить в Донецкую область. Была и политическая версия. В какой-то мере и днепропетровская версия, но это были внутренние ощущения ", - заявил С.Тарута.

"Но точно это убийство никак не меняло нашу схему, не давало преимуществ ЕЭСУ. Более того, ослабляло наши позиции, потому что Евгений достаточно жестко отстаивал интересы ИСД и Донецкой области", - подчеркнул С.Тарута.

Как сообщал УНИАН, 18 января генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня в 1996 году. Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с П.Лазаренко умышленное убийства из корыстных побуждений.

Е.Щербань был расстрелян 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка по прибытии из Москвы.